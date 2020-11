energetyka 1 godzinę temu

Tauron przyłączył blisko 62 000 mikroinstalacji o mocy 422 MW w I-III kw.

Tauron przyłączył do sieci energetycznej blisko 62 000 mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., tzn. ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 r. i blisko 8 razy więcej niż w roku 2018, podała spółka. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci grupy w trzech kwartałach br. to ok. 458 MW.