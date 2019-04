Tauron rozpoczął produkcję Mobilnego Urządzenia Zasilającego

Urządzenie, skonstruowane przez specjalistów z Taurona, przeznaczone jest do zasilania wyłączonego fragmentu sieci średniego napięcia, podczas awarii sieci średniego napięcia lub prowadzenia prac modernizacyjnych czy inwestycyjnych, podano w komunikacie.

Głównym problemem były dotychczas trudności ochrony przeciwporażeniowej zestawu, przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych metod wymagających uziemień o parametrach trudnych do osiągnięcia w warunkach polowych. Specjaliści Taurona rozwiązali ten problem. Urządzenie wraz z zestawem mobilnego agregatu prądotwórczego umożliwia uzyskanie ochrony przeciwporażeniowej zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami, podano także.

"Proponowane rozwiązanie polega na wykorzystaniu agregatu niskiego napięcia, który jest podłączony do MUZ transformującego niskie napięcie, umożliwiając zasilenie fragmentu sieci średniego napięcia. Urządzenie gwarantuje minimalizowanie przerw w dostawach energii elektrycznej przy usuwaniu awarii sieci średniego napięcia oraz wyeliminowanie przerw w dostawach podczas planowanych prac na sieci. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom można zminimalizować czas przyłączenia zestawu do sieci do około 40 minut" - czytamy dalej.