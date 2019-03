Tauron: Szyb Grzegorz jako pierwszy w Polsce będzie głębiony z wieży szybowej

"Realizacja inwestycji pozwoli na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi, poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni" - czytamy w komunikacie.

Usprawnienia są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla to głównie ZG Sobieski będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy Tauron 910 MW.

Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m początkowo pełnił będzie funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego świeże powietrze do wyrobisk. W dalszej perspektywie szyb będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót, podano również.

"Budowa Szybu Grzegorz na terenie kopalni Sobieski to strategiczna inwestycja Tauron. Prace na budowie realizowane są zgodnie z planem. Nowy szyb usprawni pracę kopalni i wydłuży efektywne wydobycie w ZG Sobieski co najmniej o 50 lat. Przy realizacji inwestycji wykorzystujemy nowoczesne technologie redukujące jej koszty i zwiększające tempo prac. Przykładem jest zastosowanie po raz pierwszy w historii polskiego górnictwa węglowego tzw. wieży szybowej ostatecznej przy drążeniu szybu, co oznacza, że jej konstrukcja umożliwia adaptację na okres głębienia szybu bez konieczność jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową" - powiedział prezes Tauron Wydobycie Zdzisław Filip, cytowany w komunikacie.

W okresie głębienia szybu wysokość wieży wyniesie 35 m, a docelowo wieża ma mieć 52 m wysokości. Transport elementów wieży szybowej do Jaworzna odbywał się etapowo, a dostarczane kolejno elementy konstrukcji następnie były scalane na placu budowy. Głównymi elementami nośnymi wieży są zastrzały. To na nich będą wspierać się rygle i belki poszczególnych poziomów technologicznych, podano także.

"Szyb Grzegorz będzie głębiony przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Takie rozwiązanie przyjęto na podstawie wyników badań hydrogeologicznych z otworów kontrolno-badawczych, wykonanych w fazie projektowej dla bezpiecznego zgłębienia szybu. Pierwsza faza realizacji inwestycji obejmowała więc, m.in. wykonanie 40 otworów mrożeniowych o głębokości 485 m każdy na pierścieniu mrożeniowym o średnicy 16 m" - czytamy dalej.

To właśnie otworami mrożeniowymi zatłaczana jest do ziemi ciecz chłodząca z instalacji mrożeniowej. Instalacja poprowadzona została kanałami mrożeniowymi od stacji mrożeniowej do szybu oddalonego od niej o ok. 100 m, a wokół samego szybu rozprowadzona została w piwnicach mrożeniowych.

Mrożenie górotworu zaplanowano dwuetapowo. Pierwszy etap to mrożenie aktywne, które potrwa około 6 miesięcy. Następnie proces przejdzie w etap mrożenia pasywnego, który potrwa do czasu zgłębienia szybu do głębokości osiągnięcia strefy mrożenia, czyli 475 m, podsumowano.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

