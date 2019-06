Tauron wnioskuje do UOKiK o przejęcie kontroli nad spółkami In.Ventus

Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Tauron pośredniej kontroli nad In.Ventus sp. z o.o. EW Gołdap z siedzibą w Poznaniu, In.Ventus sp. z o.o. INO 1 z siedzibą w Poznaniu, In.Ventus sp. z o.o. EW Śniatowo z siedzibą w Poznaniu, In.Ventus sp. z o.o. EW Dobrzyń z siedzibą w Poznaniu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno I z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno II z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno III z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno IV z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno V z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno VI z siedzibą we Wrocławiu, podano.