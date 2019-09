Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 75%

"Naszym priorytetem jest ukończenie zaplanowanych inwestycji w każdym z zakładów górniczych Tauron Wydobycie, tak aby przywrócić tym kopalniom ich pełne zdolności produkcyjne. Wszystkie podejmowane działania są ukierunkowane na poprawę efektywności oraz wydajności wydobycia, a tym samym zabezpieczenie dostaw węgla do jednostek wytwórczych Grupy Tauron, w tym do nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Budowa nowego poziomu wydobywczego w Zakładzie Górniczym Janina polega na realizacji pięciu grup zadań, w ramach których dotychczas w części podziemnej inwestycji pogłębiono szyb Janina VI do docelowej głębokości 823 m, wykonano szkielet wyrobisk udostępniających poziom 800 metrów poprzez wydrążenie ok. 5 km wyrobisk oraz zabudowano zasadniczą część dołowej infrastruktury technicznej.

"W części naziemnej inwestycji budowana jest infrastruktura powierzchniowa szybu Janina VI obejmująca m.in. budowę basztowej wieży szybowej, która osiągnęła już prawie 49 metrów wysokości, trzonu wieży szybowej, estakady dojścia załogi do szybu, infrastruktury dróg, placów i kolei wąskotorowej oraz obiektów elektroenergetycznych do zasilania nowego szybu i poziomu 800 metrów. Produkcja głównych elementów górniczego wyciągu szybowego, tj. maszyny wyciągowej, układów hamowania i zasilania maszyny wyciągowej jest mocno zaawansowana. Pierwsze testy i badania urządzeń planuje się wykonać we wrześniu" - podano także.