Tchórzewski: Ostrołękę C mogą sfinansować spółki, nawet bez udziału banków

"Spółki mają taką możliwość, żeby sfinansować tę inwestycję z własnych środków, chociaż ograniczy to inne możliwości inwestycyjne" - zaznaczył.

Pod koniec listopada ub. r. Tchórzewski powiedział, że polskie banki zapewnią 30-35% finansowania projektu budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C, co oznacza, że finansowanie udało się złożyć. Wcześniej minister mówił, że spółki energetyczne mają środki pozwalające na finansowanie ponad 50% budowy Elektrowni Ostrołęka C, jednak wyzwaniem są rozmowy z bankami, które są niechętne finansowaniu inwestycji węglowych.