TDJ Estate rozpocznie budowę .KTW II w Katowicach w listopadzie

"W maju informowaliśmy, że budowa .KTW II ruszy jeszcze w tym roku. Cieszymy się, że udało nam się dotrzymać słowa. Przez wiele miesięcy planowaliśmy szczegóły tej inwestycji i dziś jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac. Czujemy satysfakcję, ponieważ .KTW to projekt niezwykle ważny dla TDJ. Jesteśmy przekonani, że to najwyższa jakość przestrzeni, która w niczym nie odbiega od biurowców klasy A realizowanych w Warszawie, Paryżu czy Berlinie" - powiedział partner zarządzający w TDJ Estate Maciej Wójcik, cytowany w komunikacie.