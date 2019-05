TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

"Aktualnie kontrolę nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria S.A. (WZKV) sprawują dwa podmioty: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) i Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (TFS). Planowana transakcja ma doprowadzić do przejęcia samodzielnej kontroli przez jednego z obecnych akcjonariuszy. Przejęcie kontroli nad WZKV przez TFS nastąpi w drodze nabycia pakietu 151 111 akcji WZKV należącego do ARP, dającego łącznie z posiadanymi akcjami prawo podejmowania strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i istnienia spółki, w tym poprzez uprawnienie do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej oraz samodzielnego kształtowania polityki inwestycyjnej, handlowej i finansowej. Obecnie ARP przysługuje prawo do blokowania określonych decyzji korporacyjnych przez członka zarządu ds. finansowych, m.in. do zaciągania zobowiązań powyżej progu kwotowego, rozporządzania składnikami majątku spółki oraz zawierania kontraktów handlowych na zakup węgli i koksiku oraz sprzedaży koksu oraz węglopochodnych, jak

również podejmowania decyzji w zakresie kształtowania podstawowych parametrów handlowych. Prawo blokowania decyzji przysługuje również członkom rady nadzorczej WZKV, powołanym przez ARP" - czytamy w komunikacie.