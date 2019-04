TFI PZU wystąpiło do PFR o wpis do ewidencji PPK

"Po uzyskaniu wpisu przedstawimy atrakcyjną ofertę wsparcia dla pracodawców przy tworzeniu PPK i oszczędzania dla ich pracowników. Chcemy zaoferować pracodawcom kompleksową pomoc przy zawieraniu umów o prowadzenie i zarządzanie PPK, przy ich wdrażaniu i prowadzeniu na co dzień, a pracownikom bezpieczeństwo oszczędności i ich pomnażanie. Czekamy na wpis do ewidencji prowadzonej przez PFR, by móc przedstawić kompleksową ofertę" - powiedział Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za PPK.