energetyka 1 godzinę temu

TGE wydłużyła okres zawierania transakcji na OTF energii elektrycznej do 4 lat

Towarowa Giełda Energii (TGE) zwiększyła liczbę serii instrumentów rocznych oferowanych na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej do czterech, co oznacza, że obecnie można zawierać transakcje w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. do końca 2024 r., podała spółka.