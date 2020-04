TIM chce mieć 1 mld zł przychodów i min. 3,6% rentowności EBITDA do 2021 r.

"Aby go zrealizować, będziemy kontynuować rozwój w dotychczasowym, hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych i równolegle rozwijać kompetencje sprzedażowe w alternatywnych modelach handlu materiałami technicznymi (dropshipping, marketplace i B2B2C)" - napisał Folta w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego spółki za 2019 rok.