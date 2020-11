TIM ma warunkową umowę sprzedaży Rotopino.pl na rzecz Oponeo.pl za 35 mln zł

"26 listopada 2020 roku została zawarta warunkowa umowa sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na mocy której TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 10 000 000 akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 zł, które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl S.A., za cenę 35 000 000,0 zł" - czytamy w komunikacie.