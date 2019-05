TIM miał 3,87 mln zł zysku netto, 11,9 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"Głównym czynnikiem, który miał na to wpływ, był oczywiście dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Warto zauważyć, że towarzyszył mu wolniejszy niż przyrost przychodów wzrost kosztów operacyjnych (o 4,9% r/r), co wynikało między innymi z rosnącej efektywności wykorzystania możliwości operacyjnych Centrum Logistycznego w Siechnicach zarządzanego przez naszą spółkę zależną 3LP SA" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk, cytowany w komunikacie.

Obroty spółki dominującej TIM wzrosły o 7,2%, do 188,1 mln zł, z czego niemal 72% przyniosła sprzedaż online. Jednostkowy wynik na sprzedaży był wyższy o 188,9% od osiągniętego w I kw. 2018 r. i wyniósł 7,3 mln zł.

"Za nami najlepszy styczeń, luty i marzec w historii. W dwóch z trzech miesięcy nasze miesięczne obroty przekroczyły 60 mln zł, a w marcu niemal przekroczyły 70 mln zł i był to trzeci najlepszy miesiąc w historii TIM-u. Potwierdzeniem skuteczności naszego modelu działania są nie tylko rosnące przychody ze sprzedaży, ale niemal 190-proc. wzrost wyniku na sprzedaży i to mimo wysokiej konkurencji na rynku. To przede wszystkim efekt wzrostu procentowej marży brutto o 2,9 pkt proc." - wskazał prezes Krzysztof Folta.