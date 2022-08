Tłocznie Baltic Pipe po odbiorach technicznych. Wzrośnie moc gazociągu

Adam N 1973 38 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Tusk gdy doszedł do władzy, zrezygnował z projektu Baltic Pipe Bo to był projekt PiS, a przecież rosyjski gaz był tak tani. Zastanawiał się też czy nie zrezygnować z innego projektu PiS, czyli gazoportu w Świnoujściu. Postanowił dokończyć bo na gazoport UE przyznała już środki, które inaczej by przepadły. Dopiero gdy PiS wrócił do władzy w 2015 ruszyła budowa Baltic Pipe. Baltic Pipe mogła być gotowa 8 lat temu