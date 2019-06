TMR miało 8,81 mln euro zysku netto, 25,78 mln euro EBITDA w I poł. r.fin.

"Ostatni sezon zimowy 2018/19 był sukcesem pod względem warunków śniegowych w naszych górskich ośrodkach wypoczynkowych i temperatur wystarczająco niskich, by produkować sztuczny śnieg. Nasz w pełni zmodernizowany polski ośrodek górski w Szczyrku zanotował największy wzrost w zakresie zarówno wskaźnik odwiedzin, jak i średniego przychodu na odwiedzającego. Całkowita liczba odwiedzin w ośrodkach górskich utrzymała się na poziomie z poprzedniego roku. Zaobserwowaliśmy spadek zarówno liczby odwiedzin, jak i średniego przychodu w kurorcie Vysoké Tatry ze względu na fakt, że nie byliśmy w stanie kontynuować działań na rzecz strategicznego celu, jakim jest rozbudowa kurortu, a co za tym idzie, musieliśmy stawić czoła konkurencji ze strony mniejszych ośrodków wypoczynkowych, zwłaszcza w sytuacji sprzyjających warunków śniegowych. Mimo, że nie byliśmy w stanie pobić rekordu liczby odwiedzin w naszych kurortach z poprzedniej zimy, osiągnęliśmy wzrost skonsolidowanych przychodów o 4,7% do 68,6 mln euro" - napisał

prezes Bohuš Hlavatý w liście załączonym do raportu.