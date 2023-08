"To jest nasza siła". Grupa WP pokazała wyniki za pierwsze półrocze 2023 r.

Dzięki akwizycjom od początku 2023 roku Grupa WP utrzymuje rekordową dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży. Łączne przychody w pierwszym półroczu przekroczyły 670 mln złotych, a tylko w drugim kwartale zamknęły się w kwocie prawie 360 mln złotych. Wzrosty przychodów wyniosły odpowiednio niemal 40 proc. za pierwsze półroczne i 35 proc. za drugi kwartał. Skorygowany zysk EBITDA za pierwsze półrocze to ponad 176 mln złotych, po wzroście o 6,5 proc., z czego 100 mln złotych to EBITDA za drugi kwartał, co oznacza wzrost o niemal 8 proc.