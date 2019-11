Torpol ma perspektywy na powtórzenie r/r przychodów i 5% marży brutto w 2019 r.

"W IV kw. są kończące się projekty, ale to nie są 'olbrzymy'. Są też kolejne duże kontrakty, ale jeszcze w fazie 'rozruchu'. Rozpędzić się za bardzo nie można, bo jesteśmy w okresie zimowym. Więc na ile będzie sprzyjająca pogoda - to zdeterminuje, czy dojdziemy przychodowo do poziomu roku tego [2018], czy będzie to kilka procent więcej czy mniej" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej.