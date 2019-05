Torpol miał 4,57 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. 2019 r.

"Wyniki grupy za I kwartał 2019 roku to efekt przede wszystkim wysokiego tempa i zakresu realizacji prac w ramach wypracowanego w latach 2017-2018 rekordowego portfela zamówień. Restrykcyjnie pilnujemy strony kosztowej realizacji projektów na bardzo trudnym rynku modernizacji infrastruktury kolejowej, dzięki czemu Grupa jest w stanie generować dodatnie wyniki finansowe. Nadal w sposób istotny odczuwamy presję na marże spowodowaną ryzykiem wzrostu cen materiałów budowlanych, trudniejszego dostępu do podwykonawców oraz wzrostu kosztów pracowniczych i w związku z tym konieczne jest podjęcie systemowych rozwiązań oraz decyzji w zakresie waloryzacji realizowanych obecnie kontraktów. Uważamy jednak, że pod względem operacyjnym 2019 rok będzie podobny do 2018, jednakże bez obciążenia sytuacją w Norwegii" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.