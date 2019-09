budownictwo 54 minuty temu

Torpol spodziewa się, że w kolejnych latach dywidenda będzie nominalnie wyższa

Torpol zamierza w kolejnych latach wypłacać dywidendę i spodziewa się, że przeznaczać będzie na nią ok. 50% jednostkowego zysku netto, co przy rosnących zyskach da wyższą łączną wartość dywidendy niż w 2018 r. (gdy sięgnęła ok. 70% wypracowanego zysku netto), poinformował prezes Grzegorz Grabowski.