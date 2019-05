Torpol zawarł z TF Silesia umowę pożyczki o wartości 50 mln zł

"Okres dostępności pożyczki obejmuje okres do końca czerwca 2019 r. Spłata pożyczki nastąpi w trzech ratach tj. w kwotach i) 20 mln zł, ii) 20 mln zł oraz iii) 10 mln zł płatnych odpowiednio na koniec marca, maja i września 2020 roku. Spółce będzie przy tym przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty pożyczki po potrąceniu wskazanej w umowie prowizji" - czytamy w komunikacie.

10 maja Torpol podpisał z PKP PLK umowę na zadanie "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno", etap IV - odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń. Wartość kontraktu to ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto).