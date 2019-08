Torpol zwiększył wartość umowy z PKP PLK o ok. 19,9 mln zł netto

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zawarcia umowy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 'Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk' zarząd Torpol informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2019 roku do spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy na mocy którego, w szczególności termin jej realizacji uległ wydłużeniu o 9 miesięcy oraz został wyznaczony na maj 2020 roku jak również zlecone zostały emitentowi dodatkowe prace o wartości ok. 19,9 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.