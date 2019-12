Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

"Zgodnie z umową plasowania, sprzedający, jako jeden z akcjonariuszy spółki posiadający, bezpośrednio i pośrednio, 607 681 akcji spółki, zamierza zaoferować do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 170 772 głosów na walnym zgromadzeniu spółki w Polsce do wybranych inwestorów. [...] Liczba akcjonariuszy [...], do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji oferowanych, nie przekroczy 149" - czytamy w komunikacie.