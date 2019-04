Trakcja ma umowę na prace na linii Racibórz - Chałupki za ok. 28 mln zł

W ramach zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej nad torem nr 1 między Raciborzem a Krzyżanowicami i nad dwoma torami między Krzyżanowicami a Chałupkami. W sumie PLK przebudują ok. 25 km sieci trakcyjnej. Dzięki temu, pociągi od Raciborza do granicy w Chałupkach przyspieszą do 120 km/h. Nowa sieć trakcyjna jest mniej awaryjna, co wpływa na sprawniejsze podróże. Prace rozpoczną się jeszcze w kwietniu, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2019 roku, podano także.