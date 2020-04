Trakcja miała 285,43 mln zł straty netto, 288,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

"Ubiegły rok dla naszej firmy to jeden z najtrudniejszych okresów w 70-letniej historii działalności. Był to okres pełen wyzwań i zagrożeń, który jednak udało się nam wspólnie zakończyć z pozytywnym akcentem. Zapoczątkowana restrukturyzacja finansowa i zdobycie nowego, stabilnego akcjonariusza, to największe osiągnięcie mijającego roku. To również początek szeregu procesów naprawczych zainicjowanych przeze mnie, których celem jest powrót na ścieżkę stabilizacji i rozwoju w kolejnych latach. W roku 2019, skumulowały się negatywne efekty i błędy przeszłości. Od kilku lat, rynek inwestycji infrastrukturalnych zmagał się z licznymi problemami o silnym negatywnym wpływie na kondycję finansową spółek sektora infrastrukturalnego. Należy wśród nich wymienić niestabilną podaż kontraktów, ponadprzeciętny wzrost cen materiałów i podwykonawców, niedobory na rynku pracy, a nade wszystko brak implementacji systemu rewaloryzacji kontraktów" - napisał prezes Marcin Lewandowski w liście załączonym do raportu rocznego.