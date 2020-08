Trei Real Estate kupił grunt pod budowę Vendo Parku w Oświęcimiu

Przewidywana powierzchnia najmu Vendo Parku przy ul. Legionów w Oświęcimiu to około 5 300 m2. Przestrzeń ta będzie zagospodarowana przez co najmniej siedmiu najemców z różnych branż. Na terenie obiektu powstanie parking liczący 116 miejsc postojowych. Obecnie deweloper wraz z architektami ze studia Plus 8 przygotowują projekt budowlany niezbędny do pozyskania pozwolenia na budowę, wskazano również.