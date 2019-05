Trei Real Estate kupił grunty pod budowę Vendo Parków w Kutnie i Kobyłce

"Teren, który zakupił Trei w Kutnie, znajduje się przy ul. Oporowskiej. Na działce liczącej prawie 28 000 m2 powstanie Vendo Park, który zaoferuje ok. 5 200 m2 nowoczesnej powierzchni handlowej dla 8 sklepów. Komercjalizacja obiektu jest w toku. Vendo Park, którego budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku, ma być gotowy w ostatnim kwartale 2020. W sąsiedztwie inwestycji znajduje się supermarket Carrefour , natomiast park handlowy będzie dodatkowo uzupełniony o ofertę gastronomiczną" - czytamy w komunikacie.

Vendo Park powstanie również w podwarszawskiej Kobyłce, gdzie Trei zakupił działkę o powierzchni prawie 8 500 m2. Inwestor posiada już pozwolenie na budowę parku handlowego i uruchomił postępowanie przetargowe, w którym wyłoni generalnego wykonawcę nieruchomości. Vendo Park przy ul. Napoleona dostarczy na lokalny rynek ok. 3 200 m2 powierzchni najmu , na której docelowo ma powstać 6 sklepów. Proces komercjalizacji właśnie się rozpoczął, podano również.

"Planujemy długofalowy rozwój w Polsce, a jednym z filarów naszej działalności są inwestycje w nowoczesne i funkcjonalne nieruchomości handlowe. Sieć Vendo Parków, którą sukcesywnie rozwijamy również w innych krajach Europy, idealnie wypełnia białe plamy na handlowej mapie Polski. Wybierając kolejne lokalizacje, skupiamy się głównie na mniejszych miejscowościach, ponieważ to właśnie w nich brakuje centrów zakupowych. Jak wynika z opublikowanego przez nas i CBRE raportu, na koniec I kw. 2019 r. zasoby parków handlowych w Polsce wyniosły 1,52 mln m2, a perspektywy rozwoju tego segmentu rynku są bardzo obiecujące. Aktualnie popyt na mniejsze formaty handlowe przewyższa podaż, co potwierdza chociażby fakt szybkiej komercjalizacji naszych parków handlowych. Zazwyczaj już na wczesnym etapie budowy Vendo Parki są w całości wynajęte, a coraz częściej najemcy zgłaszają się do nas w fazie planowania danej inwestycji" - powiedział dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland Jacek Wesołowski, cytowany w materiale.