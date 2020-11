Trei zapowiada dwa otwarcia parków handlowych w grudniu 2020 r.

W III kw. 2020 r. rynek handlowy w Polsce wzbogacił się o 54 000 m2 nowej powierzchni. Wyraźnie dominowały małe formaty handlowe - 53% udziału w ogólnym wyniku przypadło na centra typu convenience, a 27% na parki handlowe. We wrześniu Trei Real Estate Poland oddał do użytku już czwarty w tym roku park handlowy w Częstochowie, podano w komunikacie.

Według spółki , wiosenny lockdown i kolejne obostrzenia wynikające z drugiej fali pandemii najmocniej dotknęły sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowe. Okresowe zamknięcie sklepów w dużych centrach handlowych skłoniło wielu najemców do zmiany strategii sprzedażowej. Poza wzmocnieniem kanału e-commerce, niektóre marki zdecydowały się na zamknięcie części sklepów stacjonarnych. Przykładem jest sieć CCC, która rezygnuje ze 100 sklepów, w tym 30 w Polsce. Co ciekawe, żaden z nich nie jest zlokalizowany w parku handlowym.

Od pewnego czasu na rynku uwydatnia się trend wejścia do parków handlowych nowych najemców, którzy jak dotąd kojarzeni byli z obecnością w dużych galeriach handlowych. W Vendo Parkach do grona takich marek dołączały na przestrzeni ostatnich lat na przykład Empik, Sinsay, czy Smyk.

"Nasz portfel Vendo Parków w Polsce tworzymy od 2013 r. Do grudnia będzie liczył on łącznie 21 obiektów. Mamy ambitne plany deweloperskie na kolejny rok, uwzględniające oddanie kolejnych sześciu lub siedmiu parków. Aby przy tej dynamice wzrostu zapewnić płynność komercjalizacji naszych projektów, zatrudniliśmy dwie specjalistki do wewnętrznego działu najmu Trei. Ponieważ nie korzystamy ze wsparcia firm zewnętrznych, wzmocnienie zespołu to kluczowe posunięcie, które pomoże nam sprawnie przeprowadzić przypadające na 2021 r. odnowienia umów z najemcami w naszych dawniej wybudowanych obiektach" - podsumował Wesołowski.