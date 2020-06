Trzy hotele z grupy PHH dołączają do sieci Best Western

"Po raz kolejny pokazaliśmy, że pomimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa Polski Holding Hotelowy nieprzerwanie inwestuje w dalszy rozwój swoich obiektów, zgodnie z założeniami biznes planu. Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że marka Best Western doskonale pasuje do hoteli Reymont w Łodzi, Hetman w Rzeszowie oraz Kopernik w Olsztynie. Jestem przekonany, że globalna marka Best Western wzmocni pozycję wszystkich trzech obiektów na lokalnych rynkach. Mamy już spore doświadczenie we wprowadzaniu nowych brandów na polski rynek, jako pionierzy otwieraliśmy hotele pod markami: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, czy Moxy" - powiedział prezes PHH i AMW Hotele, Gheorghe Marian Cristescu, cytowany w komunikacie.

Obiekty zostaną ocenione pod kątem dostosowania ich do wymagań marki.

"Ostatnie miesiące, które upłynęły pod znakiem pandemii były ogromnym wyzwaniem dla całej branży. Dlatego cieszy nas fakt, że możemy się pochwalić pozytywną wiadomością jaką jest dołączenie trzech nowych obiektów. Pełni nadziei na lepszą przyszłość, wierzymy głęboko, że sytuacja związana z koronawirusem kiedyś się skończy. Przynależność hotelu do sieci daje gościom pewność najwyższej jakości, bezpieczeństwa i czystości przypieczętowaną gwarancją globalnej marki Best Western, rozpoznawalnej na całym świecie. Ponadto bycie częścią Best Western jeszcze bardziej umocni pozycję wszystkich trzech obiektów na rynkach, na których prowadzą one swoją działalność" - powiedziała dyrektor zarządzająca BWH Hotel Group na Finlandię, Kraje Bałtyckie, Polskę i Rosję, Saija Kekkonen, cytowana w komunikacie.

Best Western Hotels & Resorts z siedzibą w Phoenix (Arizona) jest prywatną marką hotelarską z globalną siecią ok. 4 500 hoteli w ponad 100 miejscach na całym świecie. Hotele sieci Best Western działają pod 16 markami: Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Executive Residency by Best Western, Vb, GL, AidenSM, SadieSM, BW Premier Collection i BW Signature Collection. Działająca od ponad 70 lat Best Western udziela wsparcia logistycznego, sprzedażowego i marketingowego właścicielom hoteli ze swojej sieci.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące