TSUE na wniosek Polski stwierdził nieważność decyzji KE zw. z konkluzjami BAT

31 lipca 2017 r. KE wydała decyzję wykonawczą (UE) 2017/1442 ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą 2010/75. Zaskarżona decyzja wprowadziła w szczególności poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji tlenków azotu (NOx), rtęci (Hg) i chlorku wodoru (HCl) dla DOES, czyli instalacji o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 50 MW, niezależnie od rodzaju stosowanego paliwa.

Polska, z poparciem Węgier i Bułgarii, wnioskowała o stwierdzenie nieważności decyzji, uzasadniając, że została ona przyjęta z naruszeniem zasad regulujących głosowanie większością kwalifikowaną, a poziomy BAT-AEL ustalone w odniesieniu do emisji tlenków azotu (NOx), rtęci (Hg), chlorku wodoru (HCl) dla DOES oraz niektóre BAT-AEL mające zastosowanie do DOES, których czas pracy w ciągu roku nie przekracza 1 500 godzin, zostały ustalone na podstawie błędnych i niereprezentatywnych danych oraz naruszają zasadę proporcjonalności. Polska zakwestionowała też zgodność z prawem odstępstwa przyznanego w zaskarżonej decyzji pewnym regionom wyspiarskim w odniesieniu do stosowania BAT-AEL w przypadku silników opalanych ciężkim olejem opałowym lub olejem napędowym.