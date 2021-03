Twórca Dino nie dostaje wypłaty. Za to na akcjach zarobił 7 mld zł

Nie jest już bowiem w zarządzie, a zasiada w radzie nadzorczej. Jest szefem tego organu, który ma za zadanie kontrolować poczynania władz spółki. Co ciekawe, jako jedyny w sześciu członków za 2020 rok dostał okrągłe zero złotych wynagrodzenia. Podczas gdy typowa wypłata w radzie wyniosła 82 tys. zł.

Rezygnacja biznesmena z pensji nie jest jednak wielkim poświęceniem, jeśli spojrzymy na to, ile zarobił w 2020 roku na akcjach Dino, których wartość bardzo mocno poszła w górę. Roczne zarobki na poziomie 80 tys. zł to nic przy blisko 7 mld zł.

Od początku tego roku do teraz wartość portfela akcji założyciela Dino nieco spadła. Nie jest to już 14,2 mld zł, a na koniec czwartkowej sesji było to niecałe 13,3 mld zł. W piątek do południa spadła o kolejne 230 tys. zł. Nie zmienia to jednak faktu, że biznesmen jest w ścisłej czołówce najbogatszych Polaków.