Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja, KSC: Rozsądna dyskusja o prawidłowości projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) musi stawiać na szali wszystkie czynniki - bezpieczeństwo, interesy narodowe, ale też kwestie ekonomiczno-społeczne. Tymczasem w projekcie ustawy nie policzono rzetelnie jej potencjalnych kosztów rynkowych, szacowanych przez Audytel na niemal 44 mld zł, ocenił w rozmowie z ISBtech partner kancelarii Dentons Wojciech Kozłowski."Dyskutujemy o drugiej odsłonie projektu ustawy o KSC. Poprzednia i obecna wersja różnią się metodą dojścia, ale nie skutkiem. Tzn. pierwszy pomysł był taki, że podejmujemy decyzję o wykluczeniu z rynku danego dostawcę sprzętu 5G i strona dowiaduje się o tym po fakcie. Teraz, po słusznych zastrzeżeniach do pierwszego pomysłu, mamy sytuację, że rzeczywiście nie może być tak, że będziemy podejmowali decyzję w nietransparentnej procedurze, więc podejmiemy decyzję w transparentnej procedurze, ale jej transparentność będzie polegała na tym, że nie ujawnimy, dlaczego wyrzucimy

dostawcę z rynku" - uważa Kozłowski. ISBtech

Sieć 5G: Wzrost cen na rynku telekomunikacyjnym, opóźnienia, spadek innowacyjności oraz możliwe spory prawne - takie mogą być skutki wykluczenia Huawei z budowy 5G w Polsce. Łączna szacowana strata dla polskiej branży telekomunikacyjnej wyniesie niemal 15 mld zł w ciągu 5 lat. Dla całej polskiej gospodarki będą to szacowane szkody sięgające ok. 44 mld zł w okresie 2021 - 2030, wskazuje raport "Prawne i ekonomiczne skutki ograniczenia konkurencji wśród dostawców sprzętu sieciowego 5G w Polsce", przygotowany przez firmę Audytel i kancelarię Dentons."Polskie władze opublikowały 20 stycznia 2021 r. poprawiony projekt Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Mimo uwag ze strony przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego obecna wersja ustawy nie uwzględniła szeregu propozycji rynkowych. Jednym z kluczowych rozwiązań, które zostało utrzymane, jest mocno arbitralna procedura oceny ryzyka dostawców sprzętu sieciowego" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

e-Urząd: Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły 1 lutego e-Urząd Skarbowy, czyli system teleinformatyczny dla klientów KAS. Serwis będzie budowany etapami do września 2022 r. "Dziś mam przyjemność ogłosić, że wchodzimy na wyższy poziom skarbowości - uruchamiamy już nie pojedynczą e-usługę, ale cały e-urząd - e-Urząd Skarbowy. To serwis budowany etapami do września 2022 r., dostępny na stronie podatki.gov.pl. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. Na e-Urzędzie Skarbowym będzie można szybko, łatwo i kompleksowo załatwić swoje sprawy podatkowe" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że to jedna z największych latach zmiana dotycząca działalności urzędów skarbowych. Źródło: ISBnews

Podatek od reklam: Rząd planuje przyjęcie w I kw. br. projektu wprowadzającego podatek od reklam w internecie i od mediów tradycyjnych. Środki z reklam miałyby zasilać budżet Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ministerstwo Finansów szacuje, wpływy ze składki od reklam w 2022 roku (pierwszym pełnym roku obowiązywania) mogą wynieść około 800 mln zł. Źródło: ISBnews

Handel: Blisko połowa (46%) Polaków, o 5 pkt proc. więcej niż miesiąc temu, kupuje więcej niż jest w stanie zużyć na bieżąco, wynika z ankiety Global State of the Consumer Tracker, przeprowadzanej cyklicznie przez firmę doradczą Deloitte. Od listopada spada natomiast, opracowany przed Deloitte, indeks niepokoju. Obecnie wynosi on dla Polski 2% "Styczniowa edycja badania Deloitte jest drugą z kolei, która pokazuje spadek poziomu obaw polskich konsumentów. Od listopada, czyli miesiąca kiedy opracowany przez firmę doradczą indeks niepokoju wyniósł nad Wisłą rekordowe 34%, dziś jest on o 32 pkt proc. niższy. W najnowszej edycji badania różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem 'Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu' oraz tymi, które temu zaprzeczyły, wyniosła zaledwie 2%, a Polska z kraju o najwyższym indeksie niepokoju na świecie spadła w ciągu dwóch miesięcy na szóste miejsce i tylko w Europie wyprzedzają nas Irlandia, Wielka Brytania i Włochy" - czytamy w komunikacie poświęconym

badaniu. W ciągu miesiąca nad Wisłą spadła liczba konsumentów, którzy planują w ciągu najbliższych tygodni więcej wydać na odzież (17%) i na rzeczy codziennego użytku do domu (25%).Elektronika pozostaje kategorią zakupową, którą Polacy najchętniej kupują online (40%). Często także przez internet zamawiamy jedzenie (39%). Nadal chętnie kupujemy online ubrania (35%), choć od ostatniej fali badania liczba osób, które tak odpowiedziały - podobnie jak w przypadku elektroniki - spadła o 2 pkt proc. Źródło: ISBnews

5G: W 2030 roku większość zadań pracowników umysłowych będzie wspomagana lub zautomatyzowana. W pracy z domu pomoże użycie sztucznej inteligencji i analiza danych w chmurze. Szereg przedsiębiorstw osiągnie znaczną redukcję emisji CO2 dzięki lepszemu wykorzystaniu energii odnawialnej, ograniczeniu dojazdów i podróży, wynika z raportu firmy Ericsson "Dematerializacja drogą do rentowności i zrównoważonego rozwoju". Kluczowym czynnikiem umożliwiającym drogę ku "dematerializacji" jest rozwój łączności komórkowej piątej generacji, a sieć 5G będzie pełnić rolę platformy innowacji. Według raportu, prawie 7 na 10 badanych przedsiębiorstw uważa, że osiągnęło lub przekroczyło półmetek drogi ku biznesowej dematerializacji. Z kolei blisko połowa pracowników umysłowych wskazuje produktywność i rentowność jako główne korzyści z dematerializacji, a blisko 40% twierdzi to samo w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Źródło: ISBtech

Przechowywanie danych: Trendy, które - według Michała Nowaka, head of sales, Eastern Europe, Seagate - zdominują najbliższe dwanaście miesięcy na rynku przechowywania danych, to: bezpieczeństwo hierarchicznych baz danych; szersze wykorzystanie obiektowej pamięci masowej przez przedsiębiorstwa; szersze wykorzystanie modułowości; obsługa wielowarstwowej pamięci masowej (,,gorące" dane w pamięci flash, reszta na HDD); formatywna sztuczna inteligencja. Źródło: ISBtech

Ochrona prywatności: Według raportu Cisco Data Privacy Benchmark Study 2021, 60% organizacji przyznaje, że nie były przygotowane na wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa związane z przejściem na pracę zdalną; 93% organizacji zwróciło się do swoich zespołów ds. ochrony prywatności o pomoc w rozwiązaniu tych problemów; 87% konsumentów wyraziło obawy dotyczące ochrony prywatności przez narzędzia, których muszą używać, aby pracować, współdziałać i łączyć się na odległość; w 90% organizacji raporty dotyczące ochrony prywatności są prezentowane zarządom i radom nadzorczym. Źródło: ISBtech

Wydatki na IT: Jak wskazuje CEO Iron Mountain Polska Sylwia Pyśkiewicz, pomimo ogólnej redukcji wydatków w związku z wciąż odczuwalnymi skutkami pandemii, 76% firm planuje długoterminowe zmiany i inwestycje w IT, z czego 35% będzie związane z migracją danych systemów chmurowych. Choć według szacunków, przychody firm w 2021 spadną lub utrzymają się na tym samym poziomie, to 80% inwestycji w obszary IT wzrośnie bądź pozostanie na niezmiennie wysokim poziomie. Wzrost wydatków na usługi chmurowe pozwoli na zmniejszenie udziału kosztów dotyczących bezpośrednio samej infrastruktury IT. Plany dotyczące cyfrowej transformacji stanowią próbę zminimalizowania negatywnych efektów pandemii i z tego powodu COVID-19 wymusi wzrost budżetów w 2021 r. nawet o ponad 1/3. Jednak jest to konieczne działanie, aby firmy mogły w dalszym ciągu funkcjonować i lepiej odpowiadać na wyzwania nowej rzeczywistości biznesowej. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa HP przewidują, że pewne branże są szczególnie podatne na ataki w 2021. Hakerzy będą częściej atakować infrastrukturę krytyczną, taką jak farmacja, ochrona zdrowia i przemysłowy Internet of Things. Najbardziej zagrożoną branżą w 2021 jest ochrona zdrowia - idealny cel dla przestępców, ze względu na zależność społeczeństwa od tej branży. Jednocześnie na całym świecie można zaobserwować, że w tym obszarze profesjonalne zespoły IT i ds. bezpieczeństwa są nieliczne. Przeniesienie interakcji społecznych do przestrzeni wirtualnej, co miało miejsce w ciągu ostatniego roku, oznacza, że więcej osób musiało ujawnić swoje dane w sieci. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać te informacje, żeby budzić strach wśród użytkowników sieci. W 2020 ataki przeprowadzone za pomocą maili związanych z epidemią COVID-19 były bardzo częste i tego samego można spodziewać się w 2021 roku. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Allegro: Planuje uruchomienie nowej usługi logistycznej w 2021 roku, obejmującej przechowywanie, pakowanie i wysyłkę towarów, dzięki czemu zwiększy się udział zamówień dostarczanych tego samego oraz kolejnego dnia od dnia zamówienia, podała spółka. Obecnie na Allegro dostępnych jest ponad 66 mln ofert, których czas dostawy to 1-2 dni. W takim czasie dostarczanych jest już prawie 80% zamówień. W 2021 roku Allegro chce poprawić ten wynik, dlatego spółka planuje wdrożyć szereg inicjatyw, które przyspieszą realizację dostaw. "Centrum logistyczne Allegro, powstające w nowoczesnym magazynie w centrum Polski, pomoże przejąć od firm najbardziej czasochłonne i pracochłonne czynności takie jak: magazynowanie, pakowanie, wysyłkę i obsługę zwrotów. Dzięki skali i automatyzacji Allegro będzie w stanie zapewnić atrakcyjne warunki tej usługi. To pozwoli sprzedającym skupić się na zwiększaniu sprzedaży i optymalizowaniu ofert, a kupującym da dodatkową satysfakcję z szybkiej dostawy" - powiedział dyrektor ds. rozwoju Allegro

Grzegorz Czapski, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

MedApp: Spółka wypracowała 2,07 mln zł zysku netto oraz zysk EBITDA na poziomie 2,59 mln zł w 2020 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 308% i 271% w skali roku, wynika z szacunkowych danych. W 2021 r. spółka planuje m.in. przenieść notowania na rynek podstawowy GPW, zwiększać skalę działalności i wyników finansowych rozszerzając jednocześnie dystrybucję produktów na terenie Europy oraz przygotowując się do uzyskania certyfikacji FDA w USA. Źródło: ISBnews

Komputronik: Sędzia-komisarz wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym Komputronika postanowił o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego. "Postanowienie [o zatwierdzeniu planu] zostało wydane 14 stycznia 2021 roku i jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu" - podała spółka. Na przełomie sierpnia i września 2020 r. zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Komputronik oraz Komputronik Biznes plany restrukturyzacyjne wraz z projekcją przyszłych wyników finansowych i przepływów pieniężnych. W wariancie bazowym Komputronik oczekiwał, że zanotuje 914,9 mln zł przychodów i 6,9 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. Źródło: ISBnews

Ford i Google: Ogłosiły strategiczne 6-letnie partnerstwo na rzecz przyspieszenia procesu transformacji Forda oraz innowacji w dziedzinie tzw. "connected vehicles". Ford wybrał również Google Cloud jako swojego preferowanego dostawcę usług chmurowych, aby wykorzystać najwyższej klasy doświadczenie firmy w zakresie danych, sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). W ramach partnerstwa - począwszy od 2023 roku - miliony przyszłych pojazdów marek Ford i Lincoln we wszystkich segmentach cenowych będą wykorzystywały system Android, z wbudowanymi aplikacjami i usługami Google. Źródło: ISBtech

Komputronik: Spółka umożliwiła klientom umówienie wizyty w wybranym salonie w dogodnym dla siebie terminie - za pomocą platformy Booksy. "Platforma daje możliwość zamówienia mobilnej wizyty serwisowej w domu lub biurze, umówienia wizyty w salonie po odbiór zamówionego sprzętu, usługi serwisowej lub konsultacji z doradcą. Dodatkowo klienci będą mogli także umówić wideorozmowę z handlowcem, który doradzi w wyborze sprzętu i pomoże wybrać najbardziej atrakcyjną formę finansowania zakupu" - podała spółka. Źródło: ISBnews

MedApp: Spółka podpisała umowę partnerską dotyczącą nowej usługi Cyfrowa Przychodnia z polską siecią laboratoriów medycznych - Diagnostyka. "Nawiązanie współpracy z liderem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce jest dla nas ważnym etapem rozwoju Cyfrowej Przychodni. Dzięki wspomnianemu partnerstwu specjaliści placówek medycznych otrzymają możliwość bezpośredniego, zdalnego zlecania szeregu badań wykonywanych przez Diagnostykę. Co więcej, zarówno lekarze, jak i pacjenci będą mieli równie łatwy i bezpieczny dostęp do ich wyników - uzyskiwany dzięki otrzymaniu specjalnego kodu" - powiedział prezes Krzysztof Mędrala. Źródło: ISBnews

Anwil: Spółka z Grupy Orlen bierze udział w dwóch programach akceleracji. Zakończenie pierwszego pilotażu planowane jest na pierwszy kwartał 2021 r. Tworzenie portfela innowacyjnych projektów odbywa się w Anwilu poprzez pilotażowy udział w dwóch programach jednocześnie. Są to program akceleracyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz program akceleracyjny afiliowany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) Enterprise Forum Central & Eastern Europe. Źródło: ISBnews

Sescom: Spółka odnotowała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,77 mln zł wobec 7,06 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,69 mln zł wobec 8,85 mln zł rok wcześniej."Mimo wyzwań związanych z ograniczeniem w handlu w Europie w II kwartale 2020 r. marże wygenerowane przez grupę pozostały na podobnym poziomie, co rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 7,9%, co oznacza wzrost rok do roku o 1,2 pkt proc. Marża netto osiągnęła poziom 4%, czyli o 0,1 pkt proc. mniej w ujęciu rok do roku" - podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,78 mln zł w r.obr. 2019/2020 wobec 131,6 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Spółka dokonała odpisów aktualizujących w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzonych prac rozwojowych w łącznej wysokości 1 272 897,32 zł. Odpisy te obciążą jej wynik za 2020 rok. "Powyższe stanowi jedynie operację o charakterze księgowym i nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną spółki oraz jej grupy kapitałowej" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Uber: Uber Eats nawiązał współpracę z AmRest - operatorem marek Burger King, KFC oraz Pizza Hut. Użytkownicy platformy Uber Eats w Polsce zyskali dostęp do 286 nowych restauracji. W najbliższych tygodniach do platformy będą dołączać kolejne restauracje i marki. W 2019 roku Uber Eats współpracował z ponad 3500 restauracjami, a do końca roku 2020 liczba dostępnych lokali została prawie podwojona. Źródło: ISBnews

Klika Tech: Firma otwiera we Wrocławiu centrum rozwoju usług IT przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Centrum planuje zatrudnienie kilkudziesięciu wysokiej klasy programistów w br., podała Agencja. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o łącznym obszarze 7,46 ha wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Pile przy ul. Krzywej 35, podała spółka. Szacowana łączna wartość nieruchomości wynosi 14,5 mln zł netto i jej sprzedaż nie wpłynie na wynik operacyjny grupy. "Decyzja o sprzedaży nieruchomości wynika z faktu, iż po restrukturyzacji działalności poligraficznej i wygaszeniu działalności drukarni w Pile w drugiej połowie 2019 r. [...] Spółka nie wykorzystuje efektywnie powierzchni nieruchomości na działalność operacyjną" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: 4 lutego br. zmarł Jarosław Jastrzębski, wiceprezes spółki. W Grupie Asseco pracował od 2008 r. Początkowo pełnił funkcję dyrektora zarządzającego, a następnie doradcy zarządu Asseco Poland. Był także prezesem zarządu ZUI Otago Sp. z o.o., spółki z grupy kapitałowej Asseco wytwarzającej i wdrażającej Zintegrowany System Informatyczny dla administracji samorządowej. Od 2016 r. był wiceprezesem Asseco Data Systems. Odpowiadał za obszar administracji terenowej, nadzorując pracę czterech pionów: Systemu Otago, Rozwiązań WorkFlow i Zarządzania Oświatą, Rozwiązań Komunalnych oraz Systemów ERP. Źródło: spółka

Coders Lab: Największa szkoła programowania w Polsce w styczniu 2021 r. podpisała umowę z wyłącznym franczyzobiorcą w Hiszpanii. Wyłącznym franczyzobiorcą Coders Lab w Hiszpanii została firma Oxygen Workspace, właściciel biura coworkingowego w Madrycie. Szkoła Coders Lab rozpoczęła ekspansję zagraniczną w 2019, kiedy uruchomiła swój pierwszy franczyzowy oddział zagraniczny w Rumunii. Źródło: spółka

mPay: Według danych pochodzących z systemu informatycznego spółki, liczba użytkowników aplikacji mPay na 31.01.2021 r. wynosiła 470,4 tys. Liczba użytkowników na 31.01.2020 r. wynosiła 260,6 tys., co oznacza 80,5% wzrost liczby użytkowników w ujęciu rocznym. Źródło: spółka

Grupa Kino Polska TV: Grupa osiągnęła 2,69% w styczniu 2021 r. udziału w oglądalności widowni komercyjnej, notując najlepszy miesięczny wynik w swojej historii (+21% r/r). Naziemna Stopklatka - z wynikiem 1,33% udziału w rynku - po raz pierwszy została liderem segmentu kanałów filmowo-serialowych (SHR%, All 16-49). Spośród wszystkich kanałów nadawcy objętych pomiarem w panelu Nielsena największy, 75-proc. wzrost w porównaniu ze styczniem 2020 r. zanotował kanał Kino TV. Pod względem dynamiki wzrostów dalsze pozycje zajęły kanały: Kino Polska (+59%), Kino Polska Muzyka (+38%) i Stopklatka (+17%), która z wynikiem 1,33% udziału w rynku pierwszy raz w swojej historii została liderem segmentu kanałów filmowo-serialowych. W styczniu 2021 r. średni dzienny zasięg wszystkich kanałów Grupy Kino Polska TV wyniósł łącznie 2 mln widzów (RCH, All 16-49). Źródło: spółka

Answear: Zrealizował cele sprzedaży kolekcji jesień-zima na znacznie wyższym poziomie niż w latach poprzednich - CEO. Źródło: Trigon

Speedmail: Największy w Polsce niezależny operator pocztowy zapowiada ekspansję w małych i średnich miastach oraz dalsze zwiększanie zasięgu. Spółka planuje regularne otwarcia nowych punktów dystrybucyjnych, rozwój oferty adresowanej dla e-commerce oraz pozyskiwanie kolejnych odbiorców. W 2021 roku Speedmail wprowadzi również system Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru. "Będziemy kontynuować działania rozpoczęte w minionym roku, ale też wprowadzać nowe usługi. Przede wszystkim chcemy nadal rozwijać sieć dystrybucyjną. W roku 2020 zwiększyliśmy zasięg populacyjny o ponad 3 proc., co oznacza, że docieramy z naszą usługą pocztową do kolejnego miliona mieszkańców kraju. Otworzyliśmy także kolejne punkty dystrybucyjne, które pojawiły się w mniejszych i średniej wielkości miastach, takich jak Sokołów Podlaski, Żory czy Augustów" - powiedział prezes Janusz Konopka. Źródło: ISBtech

Grupa Lenovo: Podała rekordowe przychody kwartalne wynoszące 17,2 mld USD, co oznacza skok o 22% r/r. Był to już drugi z rzędu rekordowy kwartał znaczącego wzrostu wszystkich głównych działów, a także transformacyjnych dziedzin działalności firmy. Firma pobiła nowe rekordy także pod względem zysków - dochód przed opodatkowaniem za III kwartał wzrósł o 52% r/r do 591 mln USD, a dochód netto o 53% r/r do 395 mln USD. Źródło: ISBtech

Cloud Technologies: W bieżącym roku skupi się na dalszym rozwoju jednego z najcenniejszych zasobów spółki, czyli zbioru informacji z anonimowymi danymi o internautach, w tym na pozyskaniu i ich dystrybucji. "Jednocześnie skupiamy się na zwiększeniu skali działalności, m.in. poprzez rozszerzenie współpracy z siecią międzynarodowych dystrybutorów danych. Rozważamy również akwizycje na rynku dostawców danych, które miałaby na celu poszerzenie naszego zasięgu. Dodatkowo, pracujemy nad rozszerzeniem naszego portfolio o nowe produkty" - mówi prezes Piotr Prajsnar. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

JR Holding ASI: Spółka podpisała z Ekipa S.A. umowę, na podstawie której objęła nowo wyemitowane akcje imienne serii C, które po rejestracji będą stanowić 11,97% kapitału zakładowego Ekipy oraz będą uprawniać do 11,97% głosów na walnym zgromadzeniu. "Zarząd spółki podaje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy jest kolejnym etapem realizacji projektu z Ekipą, o czym spółka informowała w trybie raportów (...) z dn. 19 listopada 2020 r. (w którym poinformowała o podpisaniu z Ekipą listu intencyjnego) oraz (...) z dn. 16 grudnia 2020 r. (w którym poinformowała o zawarciu z Ekipą umowy współpracy, której przedmiotem jest doprowadzenie do wejścia Ekipy na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia)" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa CCC: Spółka podtrzymała zamiar pozyskania inwestora dla eobuwie.pl w I kw. 2021 r."W I kw. chcemy pozyskać inwestora branżowego dla eobuwie.pl, ale na chwilę obecną nie możemy nic więcej powiedzieć" - powiedział prezes Marcin Czyczerski podczas wideokonferencji dla analityków. Źródło: ISBnews

Telemedico: Polski startup rozwijający platformę telemedyczną dostępną w 14 krajach, pozyskał 25 mln zł (5,5 mln euro) w serii A. Środki zostaną przeznaczone na ekspansję w Europie i Ameryce Łacińskiej. Rundzie inwestycyjnej przewodziły fundusze PKO VC i UNIQA Ventures. Wzięły w niej udział także Flashpoint Venture Capital, Black Pearls VC i Adamed. Pozyskane środki mają pomóc w dalszej międzynarodowej ekspansji Telemedico - m.in. umocnieniu pozycji w 14 krajach Europy oraz Ameryki Łacińskiej, w których firma jest obecna. Startup planuje też wystartować na kolejnych rynkach, oferując telemedycynę w kolejnych językach - m.in. francuskim, greckim, niemieckim, rumuńskim i włoskim. Telemedico planuje także powiększyć warszawski zespół o kilkadziesiąt nowych osób, w tym country managerów na europejskich rynkach, specjalistów od marketingu, produktu, a także deweloperów. Źródło: ISBnews

CanPoland: Spółka chce pozyskać kwotę 4,4 mln zł od inwestorów społecznościowych w emisji, która rozpocznie się 9 lutego i jest promowana na Crowdway. "Spółka ma zezwolenia na obrót tzw. medyczną marihuaną w Polsce i sprzedaż zagranicznym odbiorcom. Właśnie kończy prace nad linią produkcyjną. Zapisy na akcje w kampanii promowanej na Crowdway.pl ruszą 9 lutego. Dzień wcześniej spółka udostępni szczegóły emisji. Firma w 2022 r. planuje debiut na NewConnect - już jest zgoda WZA" - podała spółka. CanPoland jest pierwszą firmą farmaceutyczną z polskim kapitałem, która prowadzi handel międzynarodowy medyczną marihuaną i uruchamia w Polsce linię produkcyjną do jej wytwarzania. Na koniec 2020 r. mniejszościowy (ok. 30%) udział w CanPoland za pośrednictwem TT Pharma Sp. z o.o. objęła Grupa Pelion, właściciel m.in. sieci aptek Dbam o Zdrowie. Źródło: ISBnews

mPay: Spółka ma warunkowa umowę, która zakłada sprzedaż przez Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) 100% akcji Domu Maklerskiego BPS za cenę nie niższą niż 3 mln zł. "Umowa zakłada sprzedaż przez BPS S.A. na rzecz mPay 6 669 000 akcji imiennych w kapitale zakładowym DM BPS o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 6 669 000 zł, które to stanowią 100% kapitału zakładowego spółki DM BPS, za cenę nie niższą niż 3 000 000 zł, przy czym cena ostateczna zostanie określona w oparciu o wyniki DM BPS S.A. za 2020 rok obrotowy" - czytamy w komunikacie. Zdaniem spółki planowa transakcja zakupu akcji DM BPS wpisuje się w strategię mPay mającą na celu dywersyfikację biznesu o nowe projekty, podkreślono w materiale. Źródło: ISBnews

Transition Technologies: Transition Technologies PSC - największa spółka grupy kapitałowej Transition Technologies (GK TT) - podpisała umowę inwestycyjną o przejęciu pakietu kontrolnego polskiej firmy Algomine, specjalizującej się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych do monetyzacji potencjału danych, podała GK TT. Źródło: ISBnews

Softblue: Prezes Michał Kierul objął wszystkie akcje, przypadające mu w wyniku realizacji prawa poboru, w ramach trwającej publicznej emisji spółki tj. ponad 3,8 mln akcji serii F, po cenie emisyjnej 0,22 zł za akcję, za łączną kwotę ponad 0,84 mln zł. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru internetu rzeczy (IoT), w tym działania promocyjne systemu do zarządzania produkcją i energią Autonomous Data Controler. Zapisy trwają do 12 lutego. Źródło: ISBnews

F5: Lider w dostarczaniu i ochronie aplikacji ogłosił, że przejęcie Volterry, pierwszej uniwersalnej platformy Edge-as-a-Service zostało sfinalizowane. "To ogromna przyjemność powitać Volterrę w gronie spółek F5 i rozpocząć prace nad rozwiązaniami drugiej generacji dla krawędzi sieci dla naszych klientów, w ramach realizacji wizji aplikacji adaptacyjnych" - powiedział François Locoh-Donou, F5 President and CEO. Źródło: spółka

cthings.co: Polski startup specjalizujący się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań z obszaru sieci sensorowych IoT, urządzeń transmisyjnych LTE oraz 5G, a także aplikacji chmurowych typu Digital Twin, pozyskał kolejnego inwestora. Satus Starter VC zainwestował 2 mln zł w dalszy rozwój startupu. Na rynku europejskim cthings.co współpracuje już m.in. z kontrahentami ze Skandynawii, Niemiec, Austrii oraz Polski. Źródło: ISBtech

Razer: Wiodąca na świecie marka lifestyle'owa dla graczy, zamierza nabyć firmę zajmującą się akcesoriami do konsol - Controller Gear. Przejęcie firmy Controller Gear, która specjalizuje się w tworzeniu licencjonowanych urządzeń peryferyjnych i gadżetów przeznaczonych na popularne marki konsolowe, w tym Xbox, PlayStation i Nintendo, wzmocni pozycję Razera na szybko rozwijającym się rynku konsol premium. Ocenia się, że cały rynek gier przekroczy po raz pierwszy wartość 200 miliarda USD lat w 2023 roku. Źródło: ISBtech

TenderHut: Złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Rozpoczyna w ten sposób formalną procedurę wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu. TenderHut planuje wejść na rynek NewConnect w I kw. tego roku, a jeszcze przed końcem 2021 r. zapowiada debiut na GPW, połączony z ofertą publiczną. Grupa TenderHut obecnie rozwija trzy linie biznesowe: outsourcing usług IT (SoftwareHut, ExtraHut, ProtectHut, LegalHut), transformacja cyfrowa procesów laboratoryjnych (Solution4Labs, Holo4Labs) oraz venture building (polski VenturesHut, szwedzki Nordic Tech House) nadzorujący rozwój spółek produktowych takich jak: Zonifero - tworzące rozwiązania Work-Tech, Holo4Med - zajmujące się wykorzystaniem Mixed Reality w medycynie, Grow Uperion - platforma grywalizacyjna motywująca pracowników. Źródło: ISBtech

Allegro: Ponad 46% respondentów wybiera mniejszą liczbę rzeczy, lecz w lepszej jakości, wynika z badania przeprowadzonego przez Allegro Lokalnie i SW Research. Najwięcej ofert na Allegro Lokalnie dotyczy elektroniki - czyli komputerów, konsoli oraz sprzętu RTV i AGD. Poszukując rzeczy z drugiej ręki Polacy najczęściej decydują się na zakupy online. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn na podium znajdują się ubrania i książki. Płeć zaczyna mieć znaczenie przy trzecim miejscu - kobiety częściej decydują się na używane meble, zaś mężczyźni poszukują sprzętu elektronicznego. Zastanawiając się nad zakupami przedmiotów z drugiej ręki, najczęściej zwracamy uwagę na trzy czynniki - dobrą jakość (62%), stan przedmiotu bez widocznych śladów użytkowania (61%), oraz niską cenę (56%). Ponad 56% respondentów decyduje się na kupno bądź sprzedaż przedmiotów marek premium - są to przede wszystkim ubrania i akcesoria odzieżowe (61%), sprzęty elektroniczne jak smartfony czy tablety (33%) oraz sprzęty AGD (23%).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

e-Izba: Partnerem grupy roboczej Izby Gospodarki Elektronicznej - New Technology for Omnicommerce został Microsoft. Celem grupy jest przeprowadzanie warsztatów oraz webinarów, prezentujących sklepom internetowym, platformom e-commerce, branży retail, bankom, najnowsze rozwiązania technologiczne - w tym także rozwiązania dla startupów - które usprawniają działania sprzedażowe w zakresie omnicommerce, poinformowała prezes e-Izby Patrycja Sass-Staniszewska. "Celem grupy e-Izby - New Technology for Omnicommerce - jest przeprowadzanie warsztatów oraz webinarów, gdzie będą przedstawiane propozycje nowych rozwiązań technologicznych dla omnicommerce, które następnie zostaną zaprezentowane potencjalnym klientom - sklepom internetowym, platformom e-commerce, bankom czy branży retail. Naszym celem jest łączenie start'upów z branżą którą wspomniałam" - powiedziała prezes e-Izby. Funkcję szefa grupy objął Jarosław Sokolnicki, head of industry solutions w Microsoft Polska. Źródło: ISBnews

PwC: Spółka uruchomiła w Polsce platformę, w ramach której oferuje obecnie 20 produktów biznesowych, z dokładnym opisem ich funkcjonalności, wyceną w kilku wariantach i ścieżką wdrożenia dla klientów, podała firma. Docelowo na platformie ma pojawić się możliwość sfinalizowania całego procesu, wraz z płatnościami i fakturowaniem."Wśród dostępnych rozwiązań są m.in. program do RODO, aplikacja do JPK i automatyzacji podatków, aplikacja do zarządzania umowami leasingu, a także specjalistyczne szkolenia. Platforma jest dostępna pod adresem store.pwc.pl i jest to pierwsza tego typu platforma w Polsce wśród firm doradczych, która docelowo będzie umożliwiała także finalizację zakupu online proponowanych usług biznesowych" - podała spółka. Obecnie na platformie store.pwc.pl jest dostępnych 20 usług i produktów z różnych obszarów, takich jak: finanse i podatki, automatyzacja procesów, regulacje, zarządzanie ryzykiem, sprzedaż i marketing czy szkolenia. Źródło: ISBnews

Bukmacherka: Z tytułu podatku od gier legalni bukmacherzy wpłacili ponad 800 mln zł za 2020 r., podało Stowarzyszenie Graj Legalnie. Setki milionów złotych z tytułu podatków każdego roku omijają jednak budżet państwa. Powodem są - jak podkreśla Stowarzyszenie - firmy działające bez zezwolenia Ministerstwa Finansów, które tworzą szarą strefę stanowiącą kilkadziesiąt procent całego rynku bukmacherskiego. 19 firm bukmacherskich posiadających zezwolenie MF na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce w 2020 r. wygenerowało obroty na poziomie ponad 7,2 mld zł. "Największym bukmacherem w Polsce jest STS. Spółka kierowana przez Mateusza Juroszka kontroluje już 45,8% licencjonowanej części sektora, w porównaniu do 45,1% na koniec 2019. Bukmacher zanotował także wzrost przychodów z 3,081 mld zł do 3,319 mld zł. Jak szacuje Graj Legalnie, spadek przychodów z ponad 2,1 mld zł do około 2 mld zanotował wicelider - Fortuna. Firma straciła również udziały rynkowe z 30,9% do 27,8%. Podium zamyka forBET (6,6% udziałów vs 6%

w 2019 roku)" - podało Stowarzyszenie. Źródło: ISBnews

Grupa BPS: Klienci kolejnych 98 banków spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS, 3 współpracujących banków oraz Banku BPS mogą potwierdzać swoją tożsamość online za pomocą mojeID - usługi dostarczanej przez KIR. Tym samym usługa mojeID jest już dostępna w 267 bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS, 6 bankach współpracujących oraz w Banku BPS. mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. Klient banku może potwierdzić swoje dane szybko i bezpiecznie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Źródło: spółka

Żabka: Sieć sklepów we współpracy z Asseco Data Systems, jako pierwsza firma w polskim handlu, wykorzystuje na masową skalę kwalifikowane usługi zaufania w obszarze logistyki. Sieć wdrożyła pierwsze i projektuje kolejne mechanizmy potwierdzania wszelkich czynności logistycznych związanych z dostawami towarów do wszystkich franczyzobiorców na terenie całego kraju. Dzięki zastosowaniu kwalifikowanych podpisów i pieczęci ze znacznikiem czasu oraz kwalifikowanej walidacji cały proces dowodowy zrealizowanych dostaw, oraz czynności odbiorowych został zaprojektowany i wdrożony w postaci elektronicznej. Wprowadzone rozwiązania praktycznie do zera zredukują liczbę papierowych dokumentów, znacznie ułatwiając ich archiwizację i oszczędzając tony papieru. Źródło: spółka

Scaleway: Pionier w dziedzinie ARM Bare Metal as-a-Service (BMaaS) i dostawca chmur alternatywnych oferujący kompleksowy ekosystem chmur publicznych, wraca do swoich korzeni wprowadzając Apple silicon M1 as-a-Service. Ta nowa usługa zapewnia klientom w pełni natywne doświadczenie Apple Big Sur działając na błyskawicznym Mac mini M1, w cenie 0,1 euro za godzinę. "Korzystamy z jedynego w swoim rodzaju chłodzenia adiabatycznego na skalę przemysłową, dzięki któremu osiągamy efektywny wskaźnik PUE na poziomie 1,15. Apple silicon M1 to dokładnie taka innowacja, jakiej szukamy, aby zapewnić naszym klientom lepszą wydajność obliczeniową przy mniejszym zużyciu energii, zgodnie z naszym DNA i troską o ekologię" - powiedział założyciel i prezes Scaleway Arnaud de Bermingham. Źródło: spółka

Fortuna: Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie, we współpracy z KIR, wdrożyła rozwiązanie umożliwiające potwierdzanie tożsamości klienta online poprzez bankowość elektroniczną. Usługa mojeID pozwala na pełną rejestrację konta i eliminuje konieczność przesyłania przez klienta skanu dowodu osobistego i jego weryfikację. Dzięki dostarczanemu przez KIR rozwiązaniu proces ten przebiega błyskawicznie, w sposób całkowicie zautomatyzowany i bezpieczny. Fortuna jest pierwszym legalnie działającym w Polsce bukmacherem, który oferuje swoim nowym klientom możliwość całkowicie zdalnego potwierdzenia tożsamości i weryfikację wieku, co jest wymagane przy zakładaniu konta w serwisie bukmacherskim. Proces uwierzytelniania klienta odbywa się poprzez bankowość internetową w oparciu o dane, które zostały wcześniej sprawdzone przez zaufany podmiot, np. bank. Źródło: spółka

Mastercard: Wprowadza nowe rozwiązanie dla bankowości cyfrowej, dzięki któremu użytkownicy kart płatniczych będą mogli łatwiej rozpoznawać transakcje zakupowe w historii swojego rachunku. Usługa ta, udostępniana bankom przez należącą do Mastercard spółkę Ethoca, zapewni ich klientom większą przejrzystość transakcji kartą dzięki dodatkowym informacjom, takim jak nazwa i logo sprzedawcy czy miejsce dokonania zakupu, widocznym w serwisie transakcyjnym online lub aplikacji mobilnej banku. Detaliści mogą już przesyłać swoje logotypy do systemu Ethoca, dzięki czemu zwiększą widoczność swojej marki w kanałach cyfrowej bankowości. Jednocześnie Mastercard współpracuje z wydawcami kart nad wprowadzeniem nowego standardu branżowego, tak aby do 2022 r. dostarczanie bardziej szczegółowych informacji o transakcjach w kanałach bankowości cyfrowej stało się powszechne. Źródło: spółka

Millennium Goodie: Od uruchomienia programu goodie cashback (wrzesień 2018 r.), pozwalającego na otrzymywanie zwrotu części pieniędzy wydanych w kilkuset sklepach internetowych, do końca 2020 r. za jego pośrednictwem dokonano 3,4 mln transakcji na łączną kwotę ponad 413 mln zł. Na kontach użytkowników programu naliczono ponad 12 mln zł cashbacku. W samym IV kw. 2020 r. użytkownicy programu goodie cashback sfinalizowali ponad 1 mln transakcji (wzrost o 60% kw./kw.) o wartości blisko 137 mln zł (wzrost o 45% kw./kw.), a na ich kontach w goodie naliczono blisko 3,5 mln zł cashbacku (wzrost niemal o 50% kw./kw.). "Oprócz rekordowych wyników goodie cashback, koniec minionego roku upłynął również pod znakiem dużego zainteresowania eKartą podarunkową goodie, która doskonale sprawdziła się m.in. jako świąteczny prezent dla pracowników, idealny do bezpiecznego przekazania w czasach społecznego dystansu. Tylko w 4 kw. 2020 roku sprzedaliśmy blisko 20 tys. eKart podarunkowych goodie" - powiedział prezes Millennium

Goodie Wojciech Grudzień, cytowany w komunikacie. Źródło: spółka

Asseco, Comarch: Zakontraktowały w ZUS ponad 240 mln zł w związku z tarczą antykryzysową. Źródło: Trigon

Check Point Software Technologies: Zaprezentował nową serię bram bezpieczeństwa Quantum Spark dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Seria sześciu bram wyznacza nowe standardy ochrony przed najbardziej zaawansowanymi atakami cybernetycznymi dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając niezrównaną łatwość wdrażania i zarządzania oraz zapewniając optymalne bezpieczeństwo bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności. "Zagrożenia bezpieczeństwa stają się coraz częstsze i bardziej wyrafinowane, a małym i średnim przedsiębiorstwom brakuje wiedzy, siły roboczej i budżetu IT, aby odpowiednio się z nimi zmierzyć. Potrzebują rozwiązań bezpieczeństwa, które ewoluują wraz ze zmieniającym się krajobrazem zagrożeń, są łatwe w użyciu i łączą komunikację z bezpieczeństwem. Rodzina firewalli Quantum Spark firmy Check Point została specjalnie zaprojektowana, aby chronić SMB przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa, jest łatwa w zarządzaniu z chmury lub w podróży za pomocą aplikacji mobilnej i

zapewnia zoptymalizowaną łączność internetową, w tym Wi-Fi, światłowód, GbE, VDSL i bezprzewodową 4G LTE w rozwiązaniu 'wszystko w jednym'" - powiedział Chris Rodriguez, kierownik badań nad bezpieczeństwem sieci w IDC. Źródło: spółka

Mybus.app: Dostawca systemu MaaS dedykowanego przewoźnikom autobusowym, udostępnia rozwiązanie dla firm prywatnych i instytucji publicznych, umożliwiając dywersyfikację usług transportu pasażerskiego bazującego na sztywnych rozkładach jazdy, w kierunku dynamicznych przejazdów na żądanie, z przystanku na przystanek lub z adresu na adres, tzw. microtransit. Źródło: ISBtech

Platige Image: Zaprezentowało efekty prac nad Virtual Set. "Rozwój i wdrożenie Virtual Set w Platige jest naturalną konsekwencją działań R&D, wynikających z naszego wieloletniego doświadczenia związanego z grafiką komputerową i efektami specjalnymi z jednej strony a produkcją telewizyjną z drugiej. Prace nad technologią rozpoczęliśmy rok temu i w tym momencie jesteśmy gotowi, żeby oddać nasz rozwiązanie w ręce twórców" - powiedział co-head of Platige Broadcast w Platige Image Marek Jankowski. Virtual Set to połączenie narzędzi od lat z powodzeniem wykorzystywanych w produkcji telewizyjnej i game'ingu i przeniesienie ich na plan zdjęciowy. Źródło: ISBtech

Barracuda: Ogłosiła najnowszą wersję Barracuda Cloud-to-Cloud Backup z nową platformą, która oferuje szybkie wyszukiwanie i przywracanie danych Office 365, w tym aplikacji Teams, Exchange Online, SharePoint i OneDrive. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami do backupu i przywracania danych, natywne rozwiązanie chmurowe zapewnia skalowalność i niezawodność, dużą wydajność i szeroki, globalny zasięg, chroniąc dane Office 365 przetwarzane w chmurze. Najnowsza wersja Barracuda Cloud-to-Cloud Backup to natywna platforma chmurowa o globalnym zasięgu do ochrony danych Office 365. Nowa platforma oferuje: skalowane i niezawodne przywracanie danych Office 365, w tym aplikacji Teams, Exchange, SharePoint i OneDrive oraz szybkie wyszukiwanie i filtrowanie ułatwiają przywracanie danych biznesowych. Źródło: spółka

Veeam Software: Poinformował o rozszerzeniu wsparcia dla chmur publicznych poprzez nowe rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform. Veeam obsługuje od teraz chmury publiczne wszystkich trzech największych dostawców. Środowiska informatyczne większości przedsiębiorstw to systemy hybrydowe lub wielochmurowe. 72% firm, które korzystają z chmur publicznych, używa rozwiązań więcej niż jednego dostawcy, a Google Cloud jest jednym z pięciu największych dostawców chmur publicznych na świecie. Źródło: spółka

T-Mobile: Wprowadza promocję 6 miesięcy bezpłatnie w abonamentach mobilnych i promocję FTTH. Źródło: spółka

DHL: DHL Supply Chain - lider w zakresie kontraktowej obsługi logistycznej z Grupy Deutsche Post DHL - oferuje internetowym sprzedawcom detalicznym dostęp do swojej europejskiej sieci obejmującej 30 centrów e-fulfillmentu DHL. Znajdują się one w strategicznych lokalizacjach, w bliskiej odległości od głównych aglomeracji miejskich i węzłów transportu przesyłek, i oferują specjalistyczne usługi przetwarzania, kompletowania, pakowania i wysyłki zamówień internetowych. Źródło: ISBtech

5G: Eksperci z Vertiv wskazują w materiale "Turning on 5G: using edge archetypes to identify the most mature use cases" 24 najbardziej znaczące przykłady zastosowania standardu 5G w przetwarzaniu brzegowym, pogrupowane na cztery obszary, dla których krytyczne znaczenie mają przepustowość i brak opóźnień w przesyłaniu danych: transmisja między urządzeniami, komfort użytkownika, nadmiar danych oraz dziedziny niosące ryzyko dla zdrowia i życia (jak np. cyfrowa ochrona zdrowia, ale i autonomiczne pojazdy). Warto przy tym pamiętać, że 5G to wciąż stosunkowo nowy standard, a powyższe przykłady dotyczą wczesnego etapu wdrożeń. Jednak, biorąc pod uwagę w jakim tempie się on rozwija oraz jakie są zapotrzebowania na rynku na szybką transmisję dużej ilości danych, z pewnością w najbliższych latach czeka nas dynamiczny rozwój usług korzystających z możliwości zapewnianych przez 5G. Źródło: ISBtech

FM Logistic: Firma rozpoczyna budowę nowej platformy logistycznej i jednocześnie zwiększa liczbę zarządzanych obiektów w ramach logistyki kontraktowej w regionie Centralnej Europy. Nowa lokalizacja FM Logistic będzie znajdować się w Wiskitkach, pomiędzy Warszawą, a Łodzią, przy samym węźle komunikacyjnym łączącym autostradę A2 z drogą krajową 50. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju firmy oraz zarejestrowany do certyfikacji dla budownictwa zrównoważonego LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design). Źródło: ISBtech

Canon Europe: Kamera XA45 dostępna jest już w regionie EMEA. Jest ona wyposażona w 20-krotny zoom i sensor CMOS 1/2,3" może realizować nagrania w 4K UHD lub Full HD XF-AVC oraz kodekach MP4, zapewniając użytkownikom pełną swobodę twórczą. Kamera XA45 jest następczynią XA40 (wprowadzonej w 2019) z dodanym wyjściem 3G-SDI, pozwalającym na podłączenie standardowego sprzętu transmisyjnego w rodzaju koderów do streamingu na żywo - odzwierciedla to rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne złącza IP. Źródło: ISBtech

Tauron: Prowadzi w elektrowni Łagisza projekt badawczo-rozwojowy OPTI AI UNIT. Opracowywany system posłuży do przewidywania wystąpienia awarii, ale też zarekomenduje rozwiązania, które zagwarantują utrzymanie ciągłości wytwarzania energii. "Tworzony model pozwoli na dynamiczne zarządzanie procesem produkcji energii elektrycznej, co bezpośrednio pozytywnie przełoży się na dyspozycyjność i niezawodność" - powiedział wiceprezes Tauron Polska Energia Jerzy Topolski. "System opracowywany jest dla bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, lecz projekt zakłada możliwość zastosowania systemu w innych jednostkach, jak również w innych gałęziach przemysłu" - dodał. Nowy system stanowić będzie połączenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Swoje działanie oprze na historycznych danych pomiarowych, wiedzy eksperckiej i modelach cyfrowych o różnym poziomie złożoności. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych modeli predykcyjnych możliwe będzie stworzenie algorytmów, które umożliwią kontrolę stanu urządzeń, co z kolei

pozwoli na efektywne i dynamiczne planowanie przeglądów technicznych oraz postojów remontowych infrastruktury krytycznej. Źródło: spółka

Data Science House: To powstały na początku br. brand parasolowy, który łączy funkcjonowanie spółek: Loyalty Point - agencji marketingu zintegrowanego w Polsce, Bluecloud Interactive - agencji kreatywnej, która swoim klientom oferuje projektowanie strategii marki online oraz doświadczeń z marką w każdym touchpoincie, LVL UP Media - zespołu ekspertów mediów, digitalu i nowych technologii oraz Data Science Logic - zespołu analitycznego zajmującego się przewagą konkurencyjną. Dzięki wspólnemu brandowi polepszy się pozycjonowanie marek na rynku oraz ich jednolita komunikacja, a sama grupa zajmie się kompleksową obsługą w zakresie marketingu relacyjnego, projektów kreatywnych, obsługi mediów oraz analityki danych. Nowa grupa zatrudnia łącznie ponad 120 ekspertów z takich dziedzin jak marketing technologiczny, analityka danych, planowanie mediów, marketing relacyjny, e-commerce, social media marketing, experience marketing, content marketing oraz performance zapewniając kompleksową obsługę w zakresie marketingu

relacyjnego, projektów kreatywnych, obsługi mediów oraz analityki danych. Źródło: ISBtech

Beyond.pl: Dostawca usług data center w Europie, łączy siły z kancelarią Kochański & Partners. Partnerstwo między spółkami oznacza dla klientów bezpieczną od strony technologicznej i prawnej realizację projektów IT, głównie w obszarze usług kolokacyjnych i chmury. Spółki będą realizować wspólne działania zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Będą wspierać przedsiębiorstwa globalne szukające możliwości kolokowania się w najbezpieczniejszej infrastrukturze w UE, która jest zlokalizowana w obiektach data center Beyond.pl w Polsce. Kochański & Partners będzie odpowiadać za obsługę kwestii prawnych wynikających z uwarunkowań regulacyjnych w różnych krajach. Z kolei Beyond.pl będzie odpowiadał za świadczenie usług infrastrukturalnych w swoich obiektach zgodnie ze zdefiniowanymi wymogami prawnymi. Źródło: ISBtech

GLS: Rozpoczął współpracę z AutoMapą w pełnej skali. Nowe narzędzie już funkcjonuje we wszystkich, ponad 40 oddziałach GLS w Polsce. Do każdego adresu odbioru lub doręczenia przesyłki przypisywane są precyzyjne współrzędne geograficzne (geokoordynaty). AutoMapa koduje je w czasie rzeczywistym i odsyła informację o przypisaniu przesyłki do trasy konkretnego kuriera GLS. Tak przebiega proces dla każdej paczki z osobna. "Atutem naszego najnowszego narzędzia jest fakt, że bardzo precyzyjnie odwzorowuje ono rzeczywiste trasy kurierskie. Co równie istotne, można je wyznaczać dowolnie, niezależnie od kodów pocztowych, które, jak wiemy, dalekie są w Polsce od ideału bardzo dokładnego wskazania pojedynczych adresów. Patrząc szerzej, mamy teraz narzędzie do jeszcze bardziej zaawansowanego planowania procesów doręczeń i odbiorów paczek, uwzględniając takie zjawiska jak np. sezonowość" - mówi Szymon Lauer, dyrektor rozwoju operacji GLS Poland. Źródło: ISBtech

Future Processing: Kilkanaście tysięcy krajowych firm z sektora MŚP nie planuje migracji do chmury. W odpowiedzi Future Processing, wraz z Software Development Association Poland (SoDA), zapraszają polskich przedsiębiorców do udziału w badaniu ,,How to go to the Cloud?" dotyczącym wykorzystania rozwiązań chmurowych. Autorzy badania chcą zapytać nie tylko o stopień adopcji rozwiązań chmurowych, lecz również o przebieg procesu ich wdrażania - problemy i wyzwania np. związane z kwestiami prawnymi, strategie wyjścia i ocenę kosztów alternatywnych. Chcą jednocześnie poznać perspektywę przedstawicieli biznesu z różnych krajów: z Polski, Wielkiej Brytanii czy regionu DACH. Źródło: ISBtech

CGI: Podpisała 10-letnią umowę na usługi IT z FashionCube, firmą, która konsoliduje sześć wiodących marek modowych na rynku europejskim. W ramach tej umowy CGI będzie zarządzać wszystkimi działaniami informatycznymi FashionCube w celu wewnętrznej maksymalizacji synergii i przyspieszenia transformacji marek członkowskich. Źródło: ISBtech

Coders Lab: Największa szkoła programowania w Polsce zdobywa kolejny rynek zagraniczny. W styczniu 2021 roku firma podpisała umowę z wyłącznym franczyzobiorcą w Hiszpanii. To kolejny krok polskiego twórcy kursów IT do rozwoju na skalę globalną. Wyłącznym franczyzobiorcą Coders Lab w Hiszpanii została firma Oxygen Workspace, właściciel biura coworkingowego w Madrycie. Źródło: ISBtech

SENER Polska: Przez pierwszych 7 lat członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej, Polska była beneficjentem dedykowanego polskim przedsiębiorcom Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu (Polish Industry Incentive Scheme - PLIIS). W ramach tego programu SENER Polska rozwinął technologię Clamp Band, realizując w ten sposób główny cel PLIIS, jakim było podniesienie kompetencji krajowych firm w sektorze kosmicznym oraz ułatwienie im dalszego konkurowania w otwartych przetargach ESA oraz komercyjnych. Clamp Band można porównać do wielkiej opaski zaciskowej lub zacisku taśmowego. To jedyny element łączący satelitę z urządzeniem do transportu satelity lub rakietą nośną, dlatego jego znaczenie jest kluczowe, a Clamp Band musi zapewnić trwałe i łatwe w montażu połączenie. Źródło: ISBtech

Bank Pekao: Rozszerza funkcje z zakresu otwartej bankowości w swojej aplikacji mobilnej. Posiadacze rachunków w różnych bankach będą mogli w aplikacji PeoPay nie tylko podejrzeć ich saldo, ale teraz także zlecić wykonanie przelewu. Usługa będzie dostępna zarówno dla operacji krajowych, jak i zagranicznych. Jak na razie Pekao jest jedynym polskim bankiem, który w ramach otwartej bankowości pozwala swoim klientom na wykonywanie przelewów zagranicznych (SEPA, SWIFT). Do tej pory ta możliwość została uruchomiona dla rachunków w PKO BP, Inteligo, ING, Santander, BNP Paribas, Alior Banku i Millennium. Źródło: spółka

