Ubezpieczyciele przekazali 300 tys. zł Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA

W ramach inicjatywy Axa, Generali, Nationale-Nederlanden oraz Unum wraz z Fundacją Unum szpital zostanie wyposażony w pełny sprzęt spirometryczny, w tym bodypletyzmograf. To urządzenia, które pozwalają na przeprowadzenie pełnej, zaawansowanej diagnostyki układu oddechowego. Dają one obecnie najdokładniejszy pomiar czynności wentylacji płuc. Ponadto szpital zakupi urządzenia do wspomagania oddechu typu BiPAP. Dzięki ich zastosowaniu lekarze będą mogli szybciej i skuteczniej działać, a tym samym prowadzić leczenie pacjenta, wskazano również.