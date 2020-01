UdSC: Liczba zezwolenń na pobyt wzrosła o ponad 50 tys. w ub. r. do 423 tys.

Największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył natomiast obywateli Ukrainy - o 35,6 tys. do 214,7 tys. osób w 2019 roku, następnie w przypadku obywateli Białorusi - o 5,5 tys. do 25,6 tys. i Gruzji - o 2,7 tys. do 5,5 tys.