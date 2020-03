UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

"W celu zapewnienia utrzymania płynności na rynku, UKNF w sposób indywidualny podejdzie do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, dostosowując działania nadzorcze do aktualnej sytuacji rynkowej. UKNF podejmuje i wspiera działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych"- czytamy w komunikacie.