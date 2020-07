Ulma miała wstępnie 93,8 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto w I półr.

Drugi kwartał 2020 roku przyniósł osłabienie koniunktury budowlanej w szczególności w segmencie kubaturowym. W rezultacie grupa nie była w stanie zakontraktować nowych zleceń na poziomie notowanym w analogicznym okresie poprzedniego roku, co negatywnie wpłynęło na wysokość łącznych przychodów osiągniętych w segmencie "obsługi budów", będących głównym motorem aktywności gospodarczej grupy, podano także.

Zarząd grupy w dalszym ciągu podejmuje wiele inicjatyw mających na celu z jednej strony dalsze wzmacnianie procesów akwizycyjnych i handlowych, z drugiej zaś strony ciągłe monitorowanie poziomów kosztowych oraz dostosowanie poszczególnych pozycji kosztowych do niższych poziomów sprzedażowych. Wśród najważniejszych inicjatyw o charakterze kosztowym znalazły się m. in. dobrowolna redukcja wynagrodzeń członków zarządu oraz zmiana czasu pracy niektórych grup pracowników, co było warunkiem otrzymania wsparcia finansowego pochodzącego z państwowych funduszy antykryzysowych, zakończono w informacji.