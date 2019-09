budownictwo 52 minuty temu

Unibep ma umowę na realizację mieszkań w Norwegii za ok. 34,6 mln zł

Unibep ma umowę na realizację w technologii modułowej mieszkań studenckich w Jessheim w Norwegii, podała spółka. Zamawiającym jest Bunde Bygg AS. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 79,3 mln NOK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 34,6 mln zł netto.