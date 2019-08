Unibep miał 6,51 mln zł zysku netto, 11,35 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

"Chcę podkreślić, że zarówno sprzedaż, jak też zysk netto Grupy są zgodne z przewidywaniami zarządu. Spadek zysku netto należy tłumaczyć głównie porównaniem tegorocznego do ubiegłorocznego wyniku Unidevelopment SA w tym samym okresie. Przypomnę, że nasz deweloper w pierwszym półroczu 2018 r. przekazał do użytku większość mieszkań i lokali. Obecnie Unidevelopment SA rozpocznie przekazywanie większości mieszkań i lokali w prowadzonych inwestycjach dopiero w II półroczu 2019 r., co niewątpliwie będzie miało wpływ na wynik i spółki i całej Grupy" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście do akcjonariuszy.