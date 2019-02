Unibep miał wstępnie ok. 26,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Unibep wyniosły w roku 2018 ok. 1 659,2 mln zł i były o ok. 1,8 % wyższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego, natomiast zysk netto grupy kapitałowej Unibep w roku 2018 wyniósł ok. 27,5 mln zł i był o ok. 3,4 % wyższy od zysku odnotowanego w roku 2017. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 26,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.