Unilever Polska zainwestuje ok. 150 mln zł w oddział w Baninie na terenie PSSE

Oddział Lodów i Produktów Mrożonych Polska w Baninie otrzymał decyzję o wsparciu inwestycji i pomocy publicznej, a tym samym możliwość zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to jedyny zakład spółki w Polsce produkujący lody średniej wielkości na obszar całego kraju. W 2018 r. lody produkowane przez zakład w ok. 50% zasiliły polski rynek produktów lodowych, podano.

"Projekt inwestycyjny, który otrzymał decyzje o wsparciu, przewiduje rozbudowę i modernizację elementów konstrukcyjnych zakładu, a także wyposażenie go w zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. Realizacja inwestycji pozwoli spółce zwiększyć produkcję o ok. 142 tys. hektolitrów lodów rocznie. Inwestycja przyczyni się także do stworzenia 17 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin jej zakończenia to koniec 2022 r." - czytamy w komunikacie.

"Tak duża inwestycja polegająca na wdrażaniu najbardziej zaawansowanych technologii, która wnosi wartość dodaną i przyczynia się do rozwoju regionu, jest dla nas szczególnie ważna. Jak widać, nowa ustawa o wspieraniu inwestycji stwarza impulsy inwestycyjne do lokowania inwestycji w Polsce przez globalnych graczy i zwiększa popyt na lokalne surowce produkcyjne, co wpływa także na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Sztandera, cytowany w materiale.

Od początku funkcjonowania nowej ustawy o wspieraniu inwestycji, czyli od września ubiegłego roku, PSSE wydała decyzję o wsparciu inwestycji 15 przedsiębiorstwom, z czego połowa to firmy średnie, małe i mikro. Łącznie zadeklarowały nakłady inwestycyjne na poziomie 519 mln zł i utworzenie prawie 200 nowych miejsc pracy.

Nowy system zmienił zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, znosząc ich granice, co oznacza, że zwolnienie z podatku dochodowego jest niezależne od miejsca inwestycji. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie jest to dla nich najkorzystniejsze. Nowy system zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa czy sytuacji gospodarczej w regionie.

Unilever jest jednym ze światowych liderów w branży towarów konsumpcyjnych. Produkuje i sprzedaje około 400 marek w ponad 190 krajach.

rynek spożywczy, handel detaliczny, sse, giełda

