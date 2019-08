Unimot chce mieć 10% udziałów w krajowym rynku asfaltów w 2020 roku

"Rynek asfaltu w 80% jest zaspakajany przez krajowych producentów, a ok. 20% to import. Szacujemy, że wielkość rocznej konsumpcji w Polsce to ok. 1 mln ton. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasz dział asfaltów będzie miał ok. 10% udział w rynku" - powiedział Moroz w trakcie czatu inwestorskiego na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.