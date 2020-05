Unimot spodziewa się 'niezłych wolumenów' sprzedaży w II kwartale 2020 r.

"Wolumen sprzedaży diesla w II kwartale powinien zostać zachowany, natomiast przychody z tego tytułu będą znacznie niższe, ze względu na drastyczny spadek cen hurtowych tego produktu. W segmencie biopaliw wolumeny będą niższe, bo duża część klientów przesunęła sprzedaż na I kwartał. W segmencie LPG kwiecień był bardzo słaby, ale w maju następuje odbudowa, więc mamy nadzieję, że w całym kwartale poziom sprzedaży będzie podobny, jak w I kwartale. W segmencie energii elektrycznej wolumeny będą porównywalne, może nawet trochę lepsze kwartał do kwartału, natomiast w segmencie gazu ziemnego liczymy się ze zdecydowanym spadkiem, jako że szczyt w tym obszarze przypada na III i IV kwartał roku" - powiedział Moroz w trakcie wideokonferencji.

"Praktycznie we wszystkie dni maja po długim weekendzie notowaliśmy już sprzedaż paliw wyższą od okresu referencyjnego sprzed pandemii. Oczywiście, jest to okres, w którym powinniśmy mieć już do czynienia z sezonowym wzrostem, ale nie ma już spadków wywołanych koronawirusem" - dodał prezes Adam Sikorski.