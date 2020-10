UOKiK: Banki nie mogą jednostronnie zmieniać warunków umowy o kredyt hipoteczny

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję dotyczącą jednostronnej zmiany warunków umów o kredyt hipoteczny indeksowany i denominowany głównie do franka szwajcarskiego przez Raiffeisen Bank International (RBI). Bank ten wprowadził w 2016 r. arbitralnie nowe sposoby wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych- odsyłał kredytobiorców do serwisu Reuters, dodając 'Indeks Marżowy Banku'.

"Zasady wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut, od których zależy wielkość zadłużenia i wysokość poszczególnych rat płaconych przez kredytobiorców, to bardzo ważny element umowy o kredyt hipoteczny. Takich postanowień nie wolno jednostronnie zmieniać w umowach zawieranych na czas oznaczony, w których dochodzi do zadłużenia się konsumentów. Konsumenci, którzy nie zgadzali się na zmiany, mogli teoretycznie wypowiedzieć umowy, ale oznaczałoby to konieczność dokonania natychmiastowej spłaty całego zadłużenia. Wybór więc był fikcyjny, a banki wykorzystały swoją silniejszą pozycję, żeby narzucić swoje warunki" - powiedział Chróstny, cytowany w komunikacie.