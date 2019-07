giełda 33 minuty temu

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

Sejm będzie głosował nad senackimi poprawkami do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych w piątek, 19 lipca, a po ich przyjęciu akt prawny zostanie przekazany do podpisu prezydenta, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zgodnie z zapisami ustawy, UOKiK będzie mógł nakładać kary, jeśli suma zaległych świadczeń przedsiębiorcy w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln zł do 2021 r. i 2 mln zł w późniejszych latach.