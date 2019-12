UOKiK wydał 890 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta w 2018 r.

"W 2018 roku wydaliśmy prawie 900 decyzji, w tym pierwszą decyzję z zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Są to dane za ubiegły rok, ale już wiemy, że w porównaniu z mijającym 2019 widać pewne tendencje. Ostatnie dwa lata to przede wszystkim wzrost naszej aktywności na rynku usług finansowych: wydawaliśmy decyzje w sprawie trwałego nośnika informacji, wszczynaliśmy postępowania w sprawie obligacji korporacyjnych. Zyskaliśmy również kompetencje do tego, aby nakładać kary finansowe na menedżerów, którzy naruszają prawa konsumentów. W obszarze konkurencji rozwijamy program 'Sygnalista' i skutecznie wykrywamy zmowy przetargowe" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.