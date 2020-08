UOKiK: Zmiana stóp proc. powinna każdorazowo wpływać na oprocentowanie kredytów

"Od 17 marca do 28 maja 2020 r., RPP trzy razy z rzędu obniżyła stopy procentowe i obecnie kształtują się one na poziomie 0,1%. Dla kredytobiorców powinno to oznaczać niższe raty kredytów. Tymczasem do UOKiK docierają sygnały, że niektóre banki przeliczając oprocentowanie kredytu w oparciu o nowe stawki referencyjne obniżają je jedynie do ustalonego w umowie progu - np. do 2 lub 3%, mimo że przy uwzględnieniu umownej wysokości marży oprocentowanie powinno być niższe" - czytamy w komunikacie.