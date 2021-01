URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną innogy Stoen Operator na 2021 r.

Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 roku i może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE, podano.

W przypadku gospodarstw domowych będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii. Poziom opłaty mocowej wyniesie: dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej - 1,87 zł; dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej - 4,48 zł; dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej - 7,47 zł; dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej - 10,46 zł. Dla pozostałych grup odbiorców w przyszłym roku opłata ta uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:00) i wyniesie 0,0762 zł/kWh.