USA. Akcje Philipa Morrisa rosną po tym, jak FDA wydała przełomowy certyfikat systemowi IQOS

We wtorek FDA przyznała IQOS-owi oznaczenie MRTP (produkt tytoniowy o zmodyfikowanym ryzyku). W pewnym uproszczeniu jest to certyfikat rządowy, który potwierdza, że posiadający go wyrób tytoniowy stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia w porównaniu z dostępnymi na rynku produktami (m.in. papierosami).

IQOS jest pierwszym, a zarazem jedynym elektronicznym produktem tytoniowym, który posiada zezwolenie na sprzedaż jako MRTP - podaje portal marketrealist.com. FDA potwierdziła, że produkt ten ogrzewa tytoń, ale go nie pali, przez co zmniejszeniu ulega produkcja szkodliwych substacji chemicznych. Agencja stwierdziła, że użytkowanie IQOS-ów jest mniej szkodliwe dla palaczy oraz osób w ich otoczeniu.

Na reakcję inwestorów nie trzeba było długo czekać. We wtorek akcje spółki wzrosły do najwyższego poziomu 73,21 dolarów. Na zamknięcie dnia ich wynik wyniósł 72,94 dolary. To wzrost o 3,3 proc. w porównaniu do ceny zamknięcia z poprzedniego dnia.