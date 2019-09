giełda 1 godzinę temu

USA zakupią ponad 20 tys. ton polskiego trotylu dla armii do końca 2022 r.

Stany Zjednoczone zakupią ponad 20 tys. ton polskiego trotylu do końca 2022 roku o wartości ok. 100 mln USD na potrzeby uzbrojenia amerykańskich samolotów wojskowych, poinformowała spółka Pol-Mare. Trotyl, którym wypełnione są pociski amerykańskiej armii, powstaje w Bydgoszczy, w Zakładach Chemicznych Nitro-Chem, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).