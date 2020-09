giełda 57 minut temu

Ustawa o 'tarczy' dla branży turystycznej wejdzie w życie w przyszłym tygodniu

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzająca dodatkową "tarczę" dla branży turystycznej wczoraj wieczorem ukazała się w ,,Dzienniku Ustaw". Oznacza to, że co do zasady wejdzie w życie w przyszłym tygodniu.