Utarczki słowne na linii USA Chiny ciążą notowaniom WIG20

Słabszy początek tygodnia na giełdach dał się wczoraj odczuć także na GPW. Indeks WIG20 zniżkował 2,91%, mWIG40 1,32%, a sWIG 0,71%. Taki rozkład sił pomiędzy dużymi i małymi spółkami sugeruje, że po raz kolejny za spadki odpowiedzialny był odpływ kapitału zagranicznego, co związane było bezpośrednio z pogorszeniem się nastrojów na większości rynków rozwiniętych. Chińsko-amerykańska wojna handlowa, która wzbudzała obawy inwestorów przed okresem pandemii, ponownie dała o sobie znać. Wszystko za sprawą zeszłotygodniowych oskarżeń Donalda Trumpa wobec Chin o odpowiedzialność za stworzenie i rozprzestrzenianie wirusa Covid-19. USA zagroziły stronie chińskiej ponownym wprowadzeniem ceł, a biorąc pod uwagę, jak poprzednio rozgrywały się potyczki na linii Waszyngton-Pekin, na odpowiedź nie będzie trzeba zapewne długo czekać. Póki co wszystko sprowadza się do oskarżeń i deklaracji, jednak dla inwestorów stanowi to wystarczający argument do wyprzedaży.